Советник городского головы призывает людей не возвращаться в Мариуполь для вывоза личных вещей, потому что, по его словам, это дорога в один конец.

На блокпостах вокруг Мариуполя коллаборантов и представителей так называемой Народной милиции "ДНР" меняют на представителей Росгвардии и кадыровцев. Фактически эвакуация из города становится невозможной

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блокпостах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация оккупантов. Коллаборантов и представителей так называемой Народной милиции "ДНР" меняют на представителей Росгвардии и кадыровцев", – отметил он.

Также, по его словам, оккупанты устанавливают дополнительные пункты контроля/блокпосты на грунтовых дорогах, по которым можно было обойти фильтрационный контроль.

Андрющенко подчеркнул, что фактически с сегодняшнего дня любая эвакуация из города становится невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров с руководством страны.

"Все, кто, доверившись пропаганде и информационному вбросу оккупантов, собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей, не делайте этого. Сейчас должны помнить – это дорога в один конец. Берегите себя. Мы продолжаем работать над эвакуацией", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Как УНИАН уже сообщал, российские военные проводят депортацию мариупольцев на территорию РФ. И только при посадке людям сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию.

Также сообщалось, что в разрушенном Мариуполе оккупанты до конца месяца планируют запустить четыре школы. Выбора мариупольским учителям уже не оставляют, прямо и косвенно угрожая "негативными" последствиями.

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