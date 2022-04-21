Мужчина не захотел ехать на подконтрольную России территорию.

Украинец Алексей, которому посчастливилось сбежать из блокадного Мариуполя, рассказал свою историю.

О том, как мужчине удалось покинуть город, рассказывается в сюжете ТСН.

Мужчина не захотел ехать на подконтрольную России территорию и рисковал жизнью, чтобы попасть на территорию, контролируемую Украиной. Для этого ему пришлось пересечь массу блок-постов и ехать заминированными частями дороги.

Алексей решился выехать из города на 36-й день блокады, а один из блок-постов он буквально штурмовал. Он рассказал, что самое страшное было, когда происходила бомбардировка города, ведь дома буквально "складывались".

Мужчина подтвердил заявления многих украинских политиков, что военным путем деблокировать город буквально невозможно из-за огромного количества оккупантов. Он говорит, что на заводе "Азовсталь" осталось много мирных жителей, в том числе его знакомые. Его самая большая мечта, чтобы все-таки удалось спасти людей, которые остались в блокированном городе, к чему он и призвал мировое сообщество.

Напомним, вчера, 20 апреля, гуманитарный коридор в городе не сработал. Сегодня окупанты начали активно обстреливать "Азовсталь", где скрывается множество гражданских. Президент Украины Владимир Зеленский допускает деблокаду города военным путем, но пока для этого недостаточно техники.