Пропускная способность моста уменьшилась в разы, поэтому враг использует десантные корабли.

Крымский мост можно уничтожить и для этого не целесообразно применять ракеты. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Espreso.TV".

Он напомнил, что уже были трижды удары по мосту и его логистические возможности из-за повреждений существенно снижены.

"Можем ли мы уничтожить мост целиком? Все, что построено человеком, может быть им уничтожено. Но вряд ли это можно делать ракетами. Ракетами мы там сделаем много дырочек, перфорацию. А мы хотим хотя бы несколько секций обвалить. Поэтому здесь все такое больше шансов на то, что будет задействовано то, что зайдет с моря", - отметил Дикий.

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При этом подчеркнул, что предыдущие удары по мосту, в частности, по его железнодорожной части уменьшили способности врага по перевозке, в частности, бронетехники.

"Тяжелую бронетехнику по железной дороге по мосту уже не возят. Пропускная способность уменьшилась в разы. Поэтому это компенсируют использованием больших десантных кораблей в качестве неких мега паромов", - добавил эксперт.

По его словам, при этом БДК перевозят бронетехнику в два конца - на Крым идет "живая, здоровая" бронетехника, а обратно вывозится то, что подбито, но подлежит ремонту.

"Именно поэтому мы, в первую очередь, бьем по двум типам кораблей. Наши морские дроны сейчас "выпасают" носителей "Калибров", как только те имеют наглость выйти из бухты куда-то в море, а тем временем на стоянках мы бьем именно по большим десантным кораблям и тем самым уменьшаем их именно логистические возможности", - подчеркнул Дикий.

Удары по оккупированному Крыму - детали

Недавно в ходе операции были поражены два больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов" и, вероятно, разведывательный корабль "Иван Хурс".

Представитель Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что один из этих ВДК уже стоит на заводе на ремонте. По его словам, на сегодня, из 13 единиц, которые россияне приготовили для того, чтобы захватить наше южное побережье, в строю остается только три единицы. А относительно непосредственно кораблей этого проекта из состава именно ЧФ не осталось ни одной единицы.

Он рассказал, что было поражено здание военно-морской базы "Севастополь" и также нанесено огневое поражение по горюче-смазочным складам.

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