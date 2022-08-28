Коксохимический завод находится на севере города в Кировском районе.

В оккупированной Макеевке Донецкой области вечером, 28 августа, случился пожар на территории коксохимического завода.

Об этом сообщают местные паблики.

О прилетах или взрывах информация не поступала.

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Коксохимический завод находится на севере города в Кировском районе. Предприятие производило более 1 млн тонн в год каменноугольных коксов разных сортов.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.

В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.

Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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