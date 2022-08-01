Секретарь СНБО в очередной раз подтвердил, что переговоры в врагом начнутся только после деоккупации всех территорий страны.

Украина военным путем освободит все захваченные Россией территории. В этом сомневаются лишь "полезные идиоты" Путина на Западе, которые подхватывают нарратив кремлевской пропаганды.

Такое заявление на персональном аккаунте в Twitter сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала — уничтожение оккупантов, потом — дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", — написал Данилов.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили, что украинская армия поставила россиян в тупик и вынудила искать пути восполнения больших потерь.

Экс-руководитель ЦРУ и бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США Дэвид Петреус считает, что Украина сможет освободить захваченные территории. Но для этого западные союзники должны сохранять высокие темпы поставок вооружения нашей стране.

А в конце июля президент Владимир Зеленский озвучил критические сроки освобождения оккупированных территорий. По его словам, это нужно сделать в течение 3-6 недель.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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