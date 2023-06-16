Он стал первым генералом РФ, которого ликвидировали в Украине в этом году.

Российского генерал-майора Сергея Горячева, вероятнее всего, ликвидировали в результате удара по командному пункту 12 июня 2023 года или около того на юге Украины.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, он был начальником штаба 35-й общевойсковой армии (35 ЗВА). Кроме того, вероятно, был исполняющим обязанности командующего этой армией на момент своей смерти. Британская разведка пришла к такому выводу, поскольку после его смерти должность занял генерал-лейтенант Александр Санчик.

Горячев стал первым российским генералом, уничтоженным в Украине с начала 2023 года.

Видео дня

"Он продолжает военный послужной список, который был одновременно тяжелым и противоречивым для 35-й ЗВА: в марте 2022 года части армии присутствовали во время расправы над мирным населением в Буче, а в июне 2022 года силы были в значительной степени уничтожены под Изюмом", - пояснили в Минобороны Британии.

Ликвидация Горячева - что сообщалось

Как ранее сообщал УНИАН, 14 июня мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что, по предварительным данным, ликвидирован генерал-майор армии РФ Сергей Горячев.

Российские военкоры позже написали, что 12 июня весь день шли тяжелые бои почти по всей линии боевого столкновения группировки "Восток", Горячев погиб "в результате ракетной атаки противника".

Горячев, который был выходцем из "ВДВ" России, возглавлял оккупационный контингент в Приднестровье, участвовал в боях на Донбассе в 2014-2017 годах, из-за чего попал в базу "Миротворца".

В начале полномасштабной войны он был командиром 5-й танковой бригады.

Вас также могут заинтересовать новости: