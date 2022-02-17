Главы государств и правительств стран-членов ЕС проведут неформальное обсуждение ситуации по наращиванию Россией военных сил у границы Украины.

Лидеры стран Европейского Союза следят за ситуацией с последними обстрелами со стороны боевиков на Донбассе, но не будут обсуждать сегодня конкретные новые санкции против России.

Об этом перед встречей по поводу ситуации в Украине заявил один из европейских чиновников, который говорил на условиях анонимности, пишет Reuters.

"Повод для санкций - это вопрос политической оценки. Мы пока не вступаем в эту дискуссию. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией с обстрелами на Донбассе, понимаем, что это может быть использовано как тест или оправдание", - отметил чиновник, отвечая на вопрос о последних обстрелах на Донбассе.

Отметим, что главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза сегодня проведут неформальное обсуждение ситуации по наращиванию Россией военных сил у границы Украины.

По словам чиновника, в основном это будет дебрифинг лидеров Франции и Германии после их переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Обострение на Донбассе

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска сегодня, 17 февраля, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт. Станица Луганская.

В результате обстрела повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии. Также повреждена коммунальная инфраструктура - половина поселка осталась без электроснабжения.

Всего с полуночи оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

По данным корреспондента УНИАН, нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.

Вместе с тем пропагандистские российские СМИ активно распространяют фейки о якобы "обстрелах украинской армии". При том, что эскалацию на Луганщине начали контролируемые Россией боевики так называемой "ЛНР".

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