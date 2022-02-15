Стреляли из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141.

На одном из полигонов Донецкой области сегодня, 15 февраля, прошли занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили начальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ход тренировок гранатометчиков проверил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Вооруженных силах Украины начались командно-штабные учения "Метель-2022" по управлению группировками войск (сил) во время ведения боевых действий, которые продлятся до 20 февраля.

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