Однако пока рано говорить о том, что украинские войска проводят какую-то наступление, форсируют Днепр или высаживают десант на левом берегу.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что сейчас рано говорить о том, что украинские военные форсируют Днепр и высаживают десант на левом берегу Херсонщины, проводя наступательную операцию.

"У россиян вопли о том, что Силы обороны Украины (СОУ) начинают форсирование Днепра, наступают на левый берег и расширяют плацдарм, звучат с начала 2023. Практически раз в полтора-два месяца у них происходит очередной коллапс с историями о высадке десанта у Антоновского моста, в Дачах, а сейчас у Козачих Лагерей", - написал Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, всё происходящее - это будничная работа диверсионно-разведывательного функционала Сил спецопераций, которая началась ещё в 2022 году - сразу же после освобождения правого берега.

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Такие действия проводятся по всей линии фронта, но на них обращают меньше внимания, добавил эксперт.

"Меньше внимания обращают потому, что это линия фронта на суше. Ну, зашли, вырезали позицию противника, вернулись назад. А в случае с левым берегом это пересечение Днепра группой ДРГ, высадка и отработка в зоне с более проблематичными условиями отхода. Именно это и привлекает внимание", - считает он.

Коваленко пояснил, как происходит работа украинских военных на левобережной Херсонщине. По его словам, украинская диверсионно-разведывательная группа высаживается в той или иной локации на левом берегу, уничтожает противника на его позиции и возвращается назад. После этого российские оккупанты отправляют на позицию новое подразделение и всё повторяется.

"На третий-четвертый раз на эту позицию уже никого не посылают. Во-первых, мало кто согласится идти туда, где тебя гарантированно вырежут в одну из ночей, во-вторых, эти локации попадают под огневой контроль с правого берега. Таким образом происходит процесс расширения, не плацдарма, а серой зоны - территории, где не присутствуют ни российские оккупационные войска (РОВ), ни СОУ", - добавил эксперт.

Однако, он предполагает, что эта серая зона удалённо контролируется больше СОУ, чем РОВ.

По словам Коваленко, сейчас некорректно и рано говорить о том, что украинские войска проводят какую-то наступательную операцию, форсируют Днепр, высаживают десант и расширяют плацдарм. Когда же начнётся процесс освобождения левого берега, все это поймут без каких либо "экспертных" пояснений, уверен он.

"С другой стороны, левый берег за последние полгода породил у оккупантов устойчивую паранойю. Каждый шорох в кустах - наступление СОУ", - подчеркнул эксперт.

События на Левом берегу - что известно

То, что происходит на левобережье Херсонщины уже не первый месяц беспокоит на только российских оккупантов и пропагандистов, но и многих украинцев.

В частности, в последнее время украинские силы активизировали атаки малыми группами в нижнем течении Днепра. По данным британской разведки, у россиян большие проблемы из-за высадок ВСУ на левый берег Днепра.

Несколько недель назад украинские военные провели успешный рейд вблизи поселка Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра. Тогда удалось ликвидировать несколько десятков российских военных и пополнить обменный фонд, взяв некоторых в плен.

В то же время, по словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, ВСУ на левом берегу Херсонской области продолжают вести контрбатарейную и противодиверсионную борьбу против россиян.

Однако, она отметила, что из-за искусственного ажиотажа, вызванного интересом в средствах массовой информации к присутствию ВСУ на левом берегу Херсонщины, страдает мирное население.

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