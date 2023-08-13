Мощная контрбатарейная борьба продолжается, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на левом берегу Херсонской области продолжают вести контрбатарейную и противодиверсионную борьбу против российских военных.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. "Продолжается мощная контрбатарейная борьба, и каждый день мы имеем соответствующие результаты, потому что наша задача сейчас - максимально уничтожить мощность врага, в частности, артиллерийские мощности, с помощью которых они продолжают давить на мирное население", - сказала она.

По ее словам, из-за искусственного ажиотажа, вызванного интересом в средствах массовой информации к присутствию Вооруженных сил Украины на левом берегу Херсонщины, страдает мирное население. Именно поэтому она призвала не спешить озвучивать то, что не требует публикации, потому что ведение военной операции поручено военным, поэтому именно они должны сообщить о своем присутствии или продвижении на том или ином участке фронта.

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"Сегодня наши подразделения, выполняя задачи на левом берегу, работают противодиверсионно и контрбатарейно, то есть, мы противодействуем деятельности врага... они уменьшили гораздо свой потенциал на этом направлении", - сказала она.

Рейд ВСУ на левый берег Херсонщины - что надо знать

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины совершили успешный рейд на левый берег Днепра в Херсонской области, в результате чего смогли прорвать оборону врага вглубь на 800 метров.

Также сообщалось, что защитники Украины провели операцию в оккупированных Казачьих Лагерях и взяли в плен комбата-разведчика.

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