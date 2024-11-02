По словам Свитана, на глубине 30 километров от границы уже точно никто жить не будет.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать инициативу в Курской области Российской Федерации, при этом масштабирование этих действий может сломать замысел Кремля и перенести линию фронта на российскую территорию. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, российские пропагандисты откровенно жалуются из-за разгрома армии РФ на Курском направлении. При этом этот регион стал своеобразной буферной зоной, которая должна обезопасить украинскую территорию. Россия же сделала все, чтобы часть Курщины превратилась в руины.

"На глубине 30 километров от границы уже точно никто жить не будет, села восстанавливать не станут, в таком режиме нужно работать дальше для обеспечения демилитаризованной зоны", - отметил Свитан.

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Он также считает, что на расстоянии 600 километров - от Беларуси до Оскола - демилитаризованная зона должна расшириться, и тогда "Украина сломает Кремлевскую архитектуру фронта, который планировался исключительно на украинской территории".

Ситуация на Курщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ продвинулись возле Суджи Курской области РФ. В то же время, по данным ISW, в соседнем Глушковском районе бои не ведутся, там наблюдается затишье.

Ранее эксперт по военным вопросам из RAND Corporation Майкл Бонерт рассказал, что ВСУ под Курском имеют перед Россией преимущество, которого не имели с начала войны.

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