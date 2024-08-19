По мнению Жирохова, в ближайшее время мы увидим вход наших войск, в частности в Глушково и Теткино.

Замысел Курской операции мог знать ограниченный круг лиц, информационная гигиена сработала. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Михаил Жирохов, отвечая на вопрос о секретности подготовки операции в Курской области России.

"То, что я слышал, и то, что формально подсказывает логика, что передвижение подразделений - вообще очень часто командиры не имеют такой информации, для чего их передвигают", - сказал он.

По словам Жирохова, тем более, что сейчас, в условиях ракетной опасности, подразделения пытаются очень часто передвигать по территории Украины, даже если они выведены с фронта и находятся на доформировании.

Видео дня

"И командиры вообще не знали. Ну, передвинули на Сумскую область. Когда уже в Сумской области они были, они получили уже следующий приказ. И им дали время на подготовку, конечно. Там не так быстро все было. Там, когда эта операция будет закончена, то некоторые детали всплывут совсем другие. Но в целом, такое может быть, что замысел этой операции знал только ограниченный круг. Конечно, это не пять человек, конечно, это не десять человек. Но эта информационная гигиена сработала", - подчеркнул эксперт.

Также на вопрос о том, что якобы был уничтожен уже третий мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, Жирохов отметил, что уничтожение этого моста - это логическое продолжение операции последних дней.

"И скорее всего, это и россиянам было понятно. И на сейчас уже группировка, которая находится в Глушковском этом районе, она уже переброшена на другой берег Сейма. И думаю, что в ближайшее время мы увидим вход наших войск в само Глушково, в Теткино, в другие населенные пункты, которые находятся на этом берегу", - сказал он.

Бои в Курской области - детали

Ранее издание The Economist отметило, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области России, которая длится почти две недели, могла бы выглядеть иначе - Украина рассматривала несколько возможных сценариев.

По данным издания, при планировании командование рассматривало различные варианты наступления на самые слабые точки российской линии обороны. В частности: удар в Брянской области, удар в Курской области, комбинированный удар в двух регионах сразу, или еще больший масштаб.

Отмечается, что генерал ВСУ Александр Сырский держал свои планы в тайне, рассказывая их только узкой группе генералов и сотрудников служб безопасности. В то же время с президентом Украины Владимиром Зеленским он говорил с глазу на глаз, без своего штаба.

Вас также могут заинтересовать новости: