Украина еще не проиграла битву за Курщину, - генерал Каволи

Также американский генерал отметил, что продолжается операция в Белгородской области России.

Украинские войска продолжают удерживать часть Курской области РФ, несмотря на попытки России вытеснить их. Об этом заявил генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Европейского командования США (EUCOM), во время слушаний в Конгрессе, передает 19FortyFive.

"Сейчас есть значительные силы, которые удерживают немалый - уменьшенный, но немалый - кусок земли в Курской области России. И они держатся на очень хорошей оборонительной территории к югу от Белгорода... Итак, мы все еще имеем движение вперед и назад в этом районе", - сказал Каволи.

Генерал также подчеркнул, что выступает против сокращения американских войск в Европе. Его предостережения идут вразрез с предыдущими планами администрации Дональда Трампа относительно возможного вывода 10 000 военнослужащих.

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"Мой совет - сохранить такую позицию сил, как сейчас", - сказал Каволи.

Такую позицию разделяют и республиканцы в Конгрессе. Глава Комитета вооруженных сил Майк Роджерс выступил категорически против сокращений:

"Вы должны быть сосредоточены на поддержании позиции подъема, которую мы имели в Европе с момента начала конфликта Россией... Преждевременное отступление приведет к дальнейшей агрессии России".

Еще один республиканец, Дон Бэкон, добавил: "Было бы серьезной ошибкой вывести войска из Европы прямо сейчас... Отвод войск является признаком слабости".

Каволи также поддержал сохранение американского контроля над командованием силами НАТО в Европе (SACEUR), назвав возможную передачу этой роли другой стране "проблематичной".

При обсуждении ядерного потенциала России Каволи подчеркнул важность американского присутствия в Европе: "Россия продолжает иметь очень мощные стратегические силы, тысячи единиц ядерного оружия... и наша защита от этих стратегических сил... начинается на европейском континенте".

Курская операция: что известно

ВСУ начали операцию на Курщине в августе 2024 года, заняв ряд населенных пунктов, используя эффект неожиданности.

Позже украинский президент Владимир Зеленский объяснил, что эта операция понадобилась для того, чтобы помешать планам россиян наступать на Сумскую область.

В настоящее время ВСУ отступают в Курской области под натиском российских войск и занимают более выгодные позиции. 22 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что среди главных целей операции было истощение противника, уничтожение его личного состава. Там отметили, что Кремлю пришлось создать три новые группировки общей численностью около 90 тыс. солдат, а также привлечь 12 тыс. военнослужащих Северной Кореи, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины.

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