Украина еще не проиграла битву за Курщину, - генерал Каволи

Украинские войска продолжают удерживать часть Курской области РФ, несмотря на попытки России вытеснить их. Об этом заявил генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Европейского командования США (EUCOM), во время слушаний в Конгрессе, передает 19FortyFive.
"Сейчас есть значительные силы, которые удерживают немалый - уменьшенный, но немалый - кусок земли в Курской области России. И они держатся на очень хорошей оборонительной территории к югу от Белгорода... Итак, мы все еще имеем движение вперед и назад в этом районе", - сказал Каволи.
Генерал также подчеркнул, что выступает против сокращения американских войск в Европе. Его предостережения идут вразрез с предыдущими планами администрации Дональда Трампа относительно возможного вывода 10 000 военнослужащих.
"Мой совет - сохранить такую позицию сил, как сейчас", - сказал Каволи.
Такую позицию разделяют и республиканцы в Конгрессе. Глава Комитета вооруженных сил Майк Роджерс выступил категорически против сокращений:
"Вы должны быть сосредоточены на поддержании позиции подъема, которую мы имели в Европе с момента начала конфликта Россией... Преждевременное отступление приведет к дальнейшей агрессии России".
Еще один республиканец, Дон Бэкон, добавил: "Было бы серьезной ошибкой вывести войска из Европы прямо сейчас... Отвод войск является признаком слабости".
Каволи также поддержал сохранение американского контроля над командованием силами НАТО в Европе (SACEUR), назвав возможную передачу этой роли другой стране "проблематичной".
При обсуждении ядерного потенциала России Каволи подчеркнул важность американского присутствия в Европе: "Россия продолжает иметь очень мощные стратегические силы, тысячи единиц ядерного оружия... и наша защита от этих стратегических сил... начинается на европейском континенте".
Курская операция: что известно
ВСУ начали операцию на Курщине в августе 2024 года, заняв ряд населенных пунктов, используя эффект неожиданности.
Позже украинский президент Владимир Зеленский объяснил, что эта операция понадобилась для того, чтобы помешать планам россиян наступать на Сумскую область.
В настоящее время ВСУ отступают в Курской области под натиском российских войск и занимают более выгодные позиции. 22 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что среди главных целей операции было истощение противника, уничтожение его личного состава. Там отметили, что Кремлю пришлось создать три новые группировки общей численностью около 90 тыс. солдат, а также привлечь 12 тыс. военнослужащих Северной Кореи, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины.