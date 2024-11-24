По словам Свитана, произошли попадания управляемыми авиационными бомбами.

Военно-воздушные силы Украины успешно отработали против российских оккупантов в Курской области РФ - в частности, были уничтожены переправы врага. Об этом 24 Каналу рассказал летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, состоялись попадания управляемыми авиационными бомбами. Наша авиация использует бомбы GBU-39.

"Показательна сама работа и выход этих планирующих авиабомб. Вероятное отклонение - 1 метр, максимум - 2. Кучно ложатся. Примерно 5-6 авиабомб может поднимать истребитель МиГ-29 или Су-27, которые и сбрасывают эти бомбы", - рассказал аналитик.

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Он уточнил, что эти бомбы летят на расстояние до 110 километров:

"Эта бомба может вообще сбрасываться в 50 километрах от границы. То есть, еще над украинской территорией, но с большой высоты. Тем более, когда идет комбинированная атака с прикрытием от истребителей. Проблем в этом уже нет, работа наладилась, и мы это видели при пусках Storm Shadow".

Он пояснил, что во время такой атаки один самолет сбрасывает управляемые авиационные бомбы, "они попадают и как следствие - моста нет".

"Конечно, за несколько суток россияне его восстановят. Инженеров там достаточно, но авиационных бомб GBU-39 у нас достаточно. Мы можем постоянно его держать под огневым контролем", - подчеркнул эксперт.

Ситуация на Курщине - последние новости

Курская операция Вооруженных сил Украины сорвала России планы наступления на Запорожье, сообщил Укринформу высокопоставленный источник в ВСУ.

По его словам, с Запорожского направления было снято едва ли не самое боеспособное соединение российской армии, чтобы перебросить его под Курск.

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