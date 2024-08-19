Российские военнослужащие пытаются укрываться в промзонах, на оборудованных позициях и гражданских домах.

Опубликованы новые кадры работы бойцов Сил специальных операций ВСУ в Курской области России.

"Вражеские военнослужащие пытаются укрываться в промзонах, на оборудованных позициях и гражданских домах. Воины одного из подразделений ССО Украины демонстрируют часть своей работы по выявлению и уничтожению вражеских сил", - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных - ежедневная работа операторов Сил специальных операций на территории противника.

Зачистка Курской области - видео

Операция ВСУ в Курской области России - актуальное

Напомним, военная операция ВСУ в Курской области заставила Россию перебрасывать свои войска с направлений фронта в Украине, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). На данный момент переброшено несколько тысяч военных. Аналитики предполагают, что боевые действия в этом районе потребуют от России увеличения живой силы и средств.

По данным The Economist, операция ВСУ в Курской области РФ, которая длится почти две недели, могла бы выглядеть иначе - Украина рассматривала несколько возможных сценариев.

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