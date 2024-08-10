Местные жители жалуются на сильные атаки РФ по их домам.

Украинские волонтеры провели эвакуацию жителей и их домашних животных с севера Сумской области из-за новых российских ответных атак и военного вторжения Украины в Курскую область, пишет Reuters.

Жители направились в пункт сбора, ведь российские оккупанты усилили воздушные атаки, используя управляемые бомбы. Журналисты рассказали о местной жительнице Светлане Линовой, которая не имела никаких сомнений, что пора выезжать.

"Вчера был такой сильный обстрел с той стороны границы. Лампа и потолок начали падать", - рассказала женщина. Видео дня

По ее словам, она отвязала соседских собак и выпустила их на волю, поскольку поняла, что их хозяева не вернутся в ближайшее время.

В то же время глава Сумской ОГА Владимир Артюх призвал эвакуировать 28 сел из 10-километровой зоны, прилегающей к границе. В Национальной полиции заявили, что 20 тысяч человек должны выехать из области.

В свою очередь Сергей Козак, которого также эвакуировали, отметил, что жители села Басовка достаточно насмотрелись на войну еще с февраля 2022 года.

"Некоторые дома пострадали дважды, другие - трижды. Утром был еще один удар примерно здесь, и я выскочил. А перед четырьмя часами - еще один удар. Вылетели стекла. Что тут еще можно сказать?", - рассказал мужчина.

По его словам, во время последних обстрелов россияне привлекали самолеты, которые прилетели через границу из Курской области.

"Они сбросили на Басовку боеприпасы, развернулись и ушли. То же самое с вертолетами, они перелетают границу и начинают обстрел", - добавил Козак.

В Reuters напомнили, что официальный Киев преимущественно не комментирует вторжение в Курскую область, однако неофициальные сообщении с особох сторон утверждают, что спустя четыре дня после начала операции украинцы продвигаются вперед.

Кроме того, волонтер Владислав Полянский из группы "SOS Восток" заявил, что в пятницу в течение дня забрали и перевезли 24 человека.

"Учитывая то, что операция проходит в Курской области, вряд ли кто-то мог подумать, что Москве это понравится. Мы ожидаем, что обстрелы приграничных районов ухудшатся", - предупредил он.

Курская область - последние новости

Ранее политтехнолог Аббас Галлямов заявил, что Кремль решил бросить на оборону Курской области сотрудников частных охранных предприятий (так называемых ЧОПов), принадлежащих крупным госкомпаниям.

"ЧОП "РН-Охрана" (Роснефть) приведен в боевое положение. Тем, кто имеет боевой опыт и бывшим вагнеровцам раздали оружие. Говорят - перебросят в Курскую область. Также такое состояние и у других ЧОПов других госкомпаний", - сообщил он.

Также сообщалось, что россияне перебросили в Курск бригаду морпехов из Крыма. Отмечается, что 6 августа на трассе "Таврида" в направлении Керчи заметили колонну военных "Камазов" с тактическим знаком "Z в квадрате". Они выехали с места дислокации 810-й бригады морской пехоты ЧФ России в бухте Казачьей.

Вас также могут заинтересовать новости: