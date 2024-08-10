Украина планирует захватить в плен как можно больше россиян, чтобы потом использовать их для обмена на своих военнопленных.

Вторжением в Курскую область Украина может преследовать еще одну цель – захватить в плен как можно больше россиян, чтобы потом использовать их для обмена на своих военнопленных.

Об этом пишет Bild, отмечая, что украинское руководство все еще прямо не прокомментировало продвижение ВСУ на российской территории.

Однако в своём вечернем видеообращении 9 августа президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил солдат, взявших российских военных в плен, заявив, что это чрезвычайно важно и за прошедшие трое суток особенно результативно, - отмечает издание.

Видео дня

"Если обменный фонд будет пополнен, можно будет освободить ещё больше украинских пленных. С начала наступления в Курской области появилось несколько видеозаписей, на которых запечатлены группы российских солдат, сдавшихся в плен, среди которых, в частности, пограничники", - отмечает Bild.

Ситуация в Курской области - что известно

Как писал Forbes, Украина направила в Курскую область уже пять бригад: четыре армейские механизированные бригады и одна бригада из состава независимых штурмовых авиационных сил. Они заняли около 400 квадратных миль Курской области и взяли в плен десятки российских военнослужащих, и пока нет никаких признаков того, что они замедляют свои атаки.

Также ранее сообщалось, что возле Рыльска в Курской области разнесли колонну российских военных. Россия могла потерять до полутысячи солдат в результате этого удара.

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