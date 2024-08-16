Видео момента удара по мосту через реку Сейм в Курской области опубликовал командующий Воздушных сил ВСУ Олещук.

В Воздушных силах показали момент удара ВСУ по мосту через реку Сейм в Курской области РФ.

"Авиация Воздушных Сил принимает активное участие в боевых действиях на Курском направлении. Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также - логистическим центрам и путям снабжения противника", - сообщил Командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

Специалисты Би-Би-Си по верификации изучили фотографии разрушенного моста через реку Сейм в Глушково, которые ранее сегодня распространяли российские Z-каналы.

Сравнение с прежними изображениями моста приводят к выводу, что изображения впервые опубликованы днем 16 августа. Детали изображений, в том числе ограждение сбоку, совпадают с видео моста, снятом, когда он еще был целым.

Уничтожение моста в Курской области

Во время первого удара по мосту проезжали сотрудники "Народного фронта" Николай Ковалев, Давид Соколов и Федор Геращенко. Выжил только последний. Вторым ударом около 17:00 уничтожен пролет моста. Села Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще 27 населенных пунктов Глушковского района отрезаны от остальной подконтрольной ВС РФ территории. Эвакуация мирного населения затруднена.

Также ВСУ бьют по мосту в селе Званное в этом же районе, пишет "военкор" Роман Алехин.

Мост через Сейм - основной путь доставки боекомплекта и продовольствия для российской группировки в этом районе. Его уничтожение стало началом захвата Глушковского района, считают военблогеры.

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