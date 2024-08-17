В Киеве говорят, что ВСУ останутся в Курской области "столько, сколько потребуется".

Украинское руководство больше года рассматривало возможность проведения крупной наступательной операции, подобной наступлению в Курской области. Об этом американскому изданию NBC News сообщил на условиях анонимности "старший советник украинского правительства".

По словам советника, одной из главных целей операции было отвлечь усилия и внимание России от других мест на линии фронта протяженностью около тысячи километров, особенно с востока, где российские войска медленно разрывают оборону Украины.

Также NBC News приводит слова другого советника главы Офиса президента - Михаила Подоляка - который говорил открыто. По его словам, одной из задач текущей операции на Курщине является уничтожение военной инфраструктуры России, которая используется для атак через границу на украинские Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области.

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"Есть большая разница между этим и типом войны, которую ведет Россия. Украина идет совсем с другими целями. Украина не планирует оккупировать [навсегда] эту территорию. Это временно", - сказал Подоляк.

Он отрицает, что Украина имела какие-либо планы по захвату Курской АЭС, о чем говорили российские официальные лица. Вместе с тем Подоляк заверил, что украинские силы останутся на занятых территориях России "столько, сколько потребуется" для достижения целей Киева.

Курская операция ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, непосредственным следствием вторжения Украины в Курскую область стала трансформация морального духа украинской общественности, а также изменение нарратива среди международных партнеров Украины, напомнив им о том, что результаты войны не являются неизбежными.

Кроме того, еще одним важным элементом наступления является то, что Украине удалось сохранить оперативную безопасность и секретность перед началом наступления. Это демонстрирует уроки, извлеченные из прошлогоднего наступления, которые вдохновят партнеров относительно перспектив будущих операций.

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