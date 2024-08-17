Издание отмечает, что этот шаг имеет четкую политическую логику, но чреват военной опасностью.

Непосредственным следствием вторжения Украины в Курскую область стала трансформация морального духа украинской общественности, а также изменение нарратива среди международных партнеров Украины, напомнив им о том, что результаты войны не являются неизбежными.

Как пишет The Guardian, с политической точки зрения, цель операции — создать рычаги влияния перед возможными переговорами.

"Украинское правительство хочет быть уверенным, что если ему придется вступить в этот процесс, у него есть вещи, которые Россия хочет обменять. Поэтому украинские военные должны занять и удерживать значительный кусок российской земли на время возможных переговоров", - пишет издание.

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Кроме того, еще одним важным элементом наступления является то, что Украине удалось сохранить оперативную безопасность и секретность перед началом наступления. Это демонстрирует уроки, извлеченные из прошлогоднего наступления, которые воодушевят партнеров относительно перспектив будущих операций.

Однако есть предел тому, насколько успешными могут быть ВСУ

Как пишет The Guardian, Украина уже страдала от нехватки войск для ротации и удержания линии до своей операции в Курске. Теперь она направляет оперативные резервы на новую ось. есть предел тому, как далеко эти силы могут продвинуться, прежде чем этого ресурса станет недостаточно. Это значит, что им придется вскоре окопаться, если они хотят удерживать территорию до переговоров.

"Но как только фронт перестанет быть динамичным, русские начнут рыть оборонительные сооружения, а затем подтянут артиллерию, комплексы радиоэлектронной борьбы и свежие войска. В краткосрочной перспективе операция отвлекла вес российских авиабомб от Донбасса, но это будет временно. У России достаточно людей и техники, чтобы сражаться на обоих фронтах. Менее очевидно, что это относится к Украине", - пишет издание.

Согласно мнению аналитика The Guardian, лучшим сценарием для Украины является то, что ее подразделения окопаются, а Россия, чувствуя себя вынужденной вернуть себе территорию, будет нести чрезмерные потери. Однако также возможно, что растяжение украинских ресурсов увеличит возможности для россиян найти швы в обороне Украины и добиться прогресса в других местах.

"Если последняя динамика будет развиваться, то неясно, будет ли захваченная территория иметь большое значение на переговорах", - отмечает аналитик.

Кроме того, он указывает на еще одну проблему – потеря вооружения.

Запасы западного оружия ограничены, и Украина могла бы накапливать его для более масштабных наступлений в следующем году. Но Курская операция означает, что критически важные транспортные средства и личный состав — необходимые для такого наступления — вероятно, будут задействованы преждевременно. Таким образом, операция ограничивает будущие возможности.

Курская операция ВСУ - новости

Украинские защитники в начале августа начали операцию на территории Курской области, уже освобождено более 80 населенных пунктов, есть немало ликвидированных российских оккупантов, сотни противников оказались в плену.

Украинская сторона на Курщине уже создала военную комендатуру, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

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