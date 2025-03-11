Успехи россиян в этом районе не связаны с потерей разведданных от США, отметил Роман Костенко.

Ситуация на Курском плацдарме для Сил обороны сложная. Россияне не только давят со всех сторон, но и пытаются создать условия для окружения. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко.

"То, что я знаю, что на данный момент этих условий (для окружения, - УНИАН) нет и противник пытается нас просто вытеснить. Наши воины сражаются. Если вопрос, могут ли они выйти - то да, могут, если ситуация так сложится. Какое будет принято решение - будут ли туда направлены резервы, или будет принято решение отойти - это мы увидим позже, когда эта активная фаза немного остановится", - сказал Костенко.

Он отметил, что успехи россиян на Курщине вряд ли связаны с прекращением передачи разведданных от Соединенных штатов. По словам нардепа, в этом случае речь идет о тактическом уровне данных.

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"На этом уровне больше разведданные ВСУ сами себе добывают из-за помощи дронов. Да, там есть какая-то информация. Но это не то что мы перестали ее получать и остались слепыми. Это ряд факторов. Во-первых, противник там преобладает в силах и средствах. Если раньше приоритет у противника был Покровск и они здесь стояли, мы удерживали их группировки, то сейчас у них приоритет изменился", - добавил Костенко.

Нардеп также заявил, что пока неизвестно, какое именно решение будет принято высшим военным руководством Украины. По словам нардепа - просто отдать приказ на выход Сил обороны с этого плацдарма может оказаться плохим решением.

"Я считаю, что это может повести за собой плохие последствия. Ведь мы до сих пор сдерживаем большие резервы противника на этом направлении. Которые могут или дойти до нашей границы, некоторыми силами стать в оборону, а все остальное будет переброшено на восток или другое направление, чтобы продолжать наступательные действия. Или мы выходим из Курщины, а они продолжают наступление этими силами в сторону Сум и захватывают наши территории. Поэтому нельзя говорить, что просто вышли и россияне остановились без последствий", - пояснил Костенко.

Ситуация в Курской области: что известно

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг информацию о возможном окружении Сил обороны Украины в Курской области. Он также отметил, что во время наступления оккупанты несут в этом регионе значительные потери.

Между тем аналитики из Института изучения войны считают, что в ближайшее время россияне могут начать попытки захвата Суджи. Эксперты отмечают, что оккупанты уже захватили ряд приближенных населенных пунктов.

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