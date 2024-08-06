Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что ситуация в Курской области неконтролируемая россиянами.

В военной разведке раскрыли некоторые детали событий, которые сейчас происходят на украино-российской границе, в частности в Курской области.

В украинской военной разведке отказались комментировать тему "прорыва" в Курской области РФ. Однако, как сообщил NV источник в ГУР, в этих действиях точно не задействованы бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют в составе ВСУ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что ситуация в Курской области неконтролируемая россиянами.

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"Российские военкоры врут о контролируемости ситуации на Курщине. россия не контролирует границу", - так прокомментировал он информацию о том, что якобы ВСУ пытались прорвать границу в Курской области, а пограничники и армия РФ якобы не допустили этого.

Боевые действий в Курской области - детали

Российские пропагандисты сообщали, что якобы ВСУ направляются в сторону Гончаровки Суджанского района на технике.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области заявил о "попытке прорыва украинских войск" в Суджанском и Кореневском районах. По данным телеграм-каналов, группа украинских диверсантов проникла в Курскую область и вступила в бой с российскими пограничниками и военными.

"Бои продолжаются. По имеющимся первичным данным из нескольких источников, противнику удалось завести несколько единиц бронетехники на нашу территорию. Направление Куриловка и Гончаровка, враг броском пытается пробиться уцелевшими танками. Обстановка остается сложной. Продолжается обстрел ВСУ города Суджа" - пишет известный z-канал.

ФСБ заявила о "вооруженной провокации" ВСУ на границе в Курской области.

"Пограничниками совместно с предоставленными подразделениями ВС России приняты меры по отражению вооруженной агрессии", - писали пропагандисты со ссылкой на спецслужбу. Никаких подробностей в ФСБ не привели.

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