Это удалось сделать благодаря работе артиллерии и FPV-дронов.

В Курской области подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ в одном из населенных пунктов подбили современную российскую боевую машину десанта БМД-4. Об этом сообщила пресс-служба ДШВ.

"Противник нагло заскочил на боевой машине с десантом в село, зная, что его контролируют украинские силы. Россияне вели стрельбу по жилой застройке с места остановки, а украинские расчеты артиллеристов и FPV-дронов в мгновение остановили вражескую технику и сделали невозможным ее дальнейшее использование", - рассказали военные.

В ДШВ отметили, что огонь артиллерии сразу с первых выстрелов повредил боевую машину врага. В то же время один из украинских FPV-дронов пытался нанести удар по броне противника, однако сработал РЭБ.

"Второй и третий полет выдался успешным. Машина откатилась, раненый и контуженный десант разбежался по руинам российского села, где их уже ждут наши воины", - добавили в сообщении.

Курская область - последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области объявили обязательную эвакуацию из Рыльского и Хомутовского районов. Речь идет о населенных пунктах, которые расположены в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной.

Также в Defense Express рассказали, что ВСУ наступают в Курской области как минимум на трех участках. Сейчас Силы обороны наступают по меньшей мере три участка - Глушковский район, чуть западнее участка Кореневое - Снагость.

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