Как отметил спикер ОТГВ "Северск", для приграничных регионов постоянно сохраняется угроза применения врагом ДРГ.

Информация о прорыве россиянами государственной границы Украины в Сумской области преувеличена. Такое заявление в эфире телемарафона сделал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

"Это громко сказано о прорыве границы. Это непосредственно район проведения Силами обороны Курской операции на сопредельной территории... Эта попытка (прорыва границы - УНИАН) - мы показываем, как такая техника и личный состав врага уничтожается. Вдоль границы построена система обороны, она функционирует эффективно. И главная наша задача - наносить врагу максимальное поражение", - отметил Мысник.

В то же время Мысник добавил, что для приграничных регионов постоянно сохраняется угроза применения врагом диверсионно-разведывательных групп. Особенно они активны во время плохих погодных условий.

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"Мы знаем о наличии специалистов со стороны врага, которые, пользуясь такими моментами, проверяют нашу оборону. Мы со своей стороны применяем все средства. У нас противодиверсионные резервы, технические средства, чтобы своевременно выявлять, не давать врагу действовать", - добавил Мысник.

Военные учения в Беларуси

Он также прокомментировал начало военных учений на территории Беларуси. По словам Мысника, сейчас угрозы на этом направлении для Украины не наблюдается.

"Черниговщина граничит именно с Гомельским районом. Ситуация стабильная. Мы не видим кардинальных изменений, но тщательно отслеживаем ситуацию. Для нас это не новое, когда ВС Беларуси проводят проверку боевой готовности или учения. Мы отслеживаем подразделения по их численному составу и качественной составляющей. В любом случае мы готовимся к любому развитию событий. Но ситуация стабильная", - отметил Мысник.

Ситуация на Сумщине - что известно

Ранее ряд российских СМИ сообщил о том, что войска РФ прорвали госграницу Украины в районе двух населенных пунктов Сумской области. Впоследствии эту информацию подтвердили и в Институте изучения войны.

В то же время в Сумской ОВА отметили, что враг пытается провести в область свои ДРГ. Однако, о прорыве госграницы при этом речь не идет.

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