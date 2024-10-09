Россияне планируют давить на город с двух направлений сразу, отметил обозреватель.

Российские войска в ближайшее время начнут наступать на город Курахово в Донецкой области "в лоб", используя большое количество техники. Сейчас это их приоритет. Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает "Еспресо".

"Они (российские войска - УНИАН) сейчас будут пытаться продвигаться вдоль трассы Павловка - Богоявленка, именно в направлении Богоявленки, где начинаются рубежи и линии обороны ВСУ. Это продвижение будет происходить в контексте их планов охватить в перспективе Курахово с юга", - отметил эксперт.

По его словам, россияне планируют давить на город с двух направлений сразу - с восточного и южного.

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Обозреватель также акцентировал, что сейчас на Кураховском направлении россияне активнее всего используют и не жалеют технику, которую они "максимально пытаются экономить на других локациях":

"Не менее интенсивным в свое время был именно Угледар по количеству применяемой техники. И сейчас этот акцент немного сместился к северу от Угледара".

Бои за Курахово - что сообщалось

Напомним, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак тоже заявлял, что после захвата города Угледар Донецкой области российские оккупанты будут пытаться давить на Курахово.

"На всех направлениях пылает. Что-то пылает меньше, что-то - больше. Но боевые действия идут очень активно. И на Курщине, и в Харьковской области, и в Луганской, и в Донецкой, и в Запорожской", - говорил он.

Также предполагалось, что, кроме давления на Курахово, россияне попытаются улучшить свое положение под Селидово на Покровском направлении.

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