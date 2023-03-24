В оккупированном селе в Запорожской области дом семьи уже заняли захватчики.

В результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье погиб один человек. Как сообщает "Обозреватель", жертвой атаки РФ стал 48-летний Александр Самарский.

По информации журналистов, мужчина вместе с женой и дочерью сбежал из родного оккупированного села в Запорожской области. В Запорожье они арендовали квартиру.

"Обозреватель" сообщает, что в момент взрыва Александр и жена Ольга были дома. Женщину взрывной волной отбросило в коридор, а мужчина погиб под обломками.

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СМИ пишут, что семья переехала в Запорожье из оккупированного со 2 марта Вербового Запорожской области. Александр работал сварщиком, а его жена - завучем в школе.

Сейчас Ольга с дочкой не могут даже забрать уцелевшие вещи из квартиры, ведь помещение арендовано, а ее владелец уехал за границу.

Трагедия в Запорожье 22.03.2023

22 марта Россия нанесла ракетный удар по Запорожью. Всего оккупанты выпустили шесть ракет, одна из них попала между двумя жилыми домами.

Количество пострадавших в результате удара по многоэтажкам в Запорожье достигло 34. Один человек умер в больнице.

Кое-кто из жильцов домов рассказал журналистам, что выжил чудом. Корреспондентка ТСН прошлась по этажам дома, в который попала российская ракета, и показала эти жуткие кадры: в некоторых квартирах просто отвалились стены.

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