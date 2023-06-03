Сегодня украинская армия использует десятки тысяч дронов каждый месяц.

Украинская армия все больше полагается на дроны-камикадзе в уничтожении российской техники на фронте. Особенно хорошо себя показывают FPV-дроны, которыми оператор управляет через очки виртуальной реальности, куда транслируется картинка с фронтальной камеры дрона.

Об этом пишет CNN в большой статье, посвященной украинской отрасли военных беспилотников. Издание отмечает, что первая волна дроно-строения в Украине началась в 2014 году после российского гибридного вторжения на Донбасс. А в 2022 году стартовала вторая еще более масштабная волна.

Если сначала беспилотные летательные аппараты (БПЛА) использовались в основном для ведения воздушной разведки и корректирования огня артиллерии, то теперь они сами стали орудием нанесения ударов. Особенно активно дроны-камикадзе используют для уничтожения самых дорогих видов специальной военной техники противника.

Видео дня

Журналисты издания побывали на специальном полигоне под Киевом, где команды разработчиков-инженеров показывают представителям правительства свои наработки и соревнуются, чей дрон лучше.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, раз в несколько недель власти устраивают подобные "смотрины" в поисках новых разработчиков дронов и новых подходов к созданию БПЛА. На таких полигонах инженеры показывают практические возможности своих творений – атака наземных целей, погоня за другими дронами и даже "собачьи бои" между дронами.

"Он (полигон – УНИАН) привлекает толпу, которую вы ожидаете увидеть на игровой или технической конференции: гики, альтернативщики и в основном слишком молодые, чтобы иметь какой-либо боевой опыт", – отмечает CNN.

По словам Федорова, FPV-дроны становятся все более актуальными на передовой, потому что позволяют наносить прицельные удары, помогая сузить фокус артиллерии. Ежемесячно фронту нужны десятки тысяч таких дронов, говорит министр.

Как рассказал бригадный генерал Юрий Щиголь, отвечающий за закупку беспилотников для украинских военных, сегодня беспилотники изменили методы ведения войны, а вариантов их применения – масса.

"Каждый тип беспилотников имеет совершенно разное применение. Нужны как дешевые, так и дорогие дроны. И дроны с разными видами связи. Чем больше у нас будет моделей, чем больше у нас будет каналов связи, тем эффективнее будет наша работа", – заявил он.

По словам генерала, сейчас задачей властей является выход на массовое производство дронов – до 200 000 к концу года.

Ситуация на фронте

По данным британской разведки, российское командование сейчас заводит в Бахмут подразделения ВДВ, чтобы заменить уходящих вагнеровцев. Используя таким образом последние боеспособные резервы, российские командиры рискуют потерять оперативную гибкость и способность армии быстро реагировать на новые угрозы.

Между тем ситуация в целом для россиян складывается не лучшим образом. За последний месяц потери российской армии в артиллерии резко выросли, достигая 30-40 единиц в сутки. Именно массированное применение артиллерие является основным методом ведения войны российской армией.

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