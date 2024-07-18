В DeepState рассказали о перспективе операции на островах Днепра возле Крынок

Аналитики проекта рассказали, чем может обернуться операция на островах и будет ли легче украинским военным.

Операция в самих Крынках завершена. Но возле Крынок есть много островов и операция на них до сих пор продолжается.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, "Бои за острова - новая проблема, поскольку концентрация живой силы противника на левом берегу очень велика. Со временем они займут большинство островов, или ту часть, которая меньше простреливается", - прогнозируют аналитики проекта и добавляют, что данные бои с точки зрения рядового бойца не сильно легче, чем те, что в Крынках.

По мнению аналитиков издания, оккупанты могут попытаться сделать плацдарм на правом берегу, но это будет "чисто политическая акция и угрозы она не будет представлять, но отвечать на нее придется".

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Также проект обратил внимание на потери в Крынках. Аналитики отметили, что эвакуация в том районе была "крайне большим везением, поэтому большая часть потерь это погибшие". Однако были случаи, когда военных находили в плену.

Аналитики добавили, что сам плацдарм в Крынках и большинство неэффективных приказов по нему связывают с генералом Юрием Содолем. "Плацдарм не усиливали, а только поддерживали. Это означает, что рано или поздно операция будет свернута и никто дальше не будет наступать на Перекоп. Собственно это и случилось в июне. Были объективные причины не спешить заявлять об изменениях в Крынках", - подчеркнули аналитики.

"На карте в селе в течение всего времени была серая зона, это было требование морпехов, потому что операцию могли свернуть в любой момент. Долгое время никто из официальных лиц не хотел подтверждать высадку, теперь же официальные лица не спешат говорить правду", - подытожили аналитики.

Ситуация вокруг Крынок

Операция в Крынках Херсонской области является одной из самых сложных для ВСУ за время войны. По свидетельствам самих военных, эвакуация раненых оттуда могла растягиваться на недели - за время операции враг изучил и пристрелял все пути, по которым сплавляются морские пехотинцы.

Военный эксперт Иван Ступак так прокомментировал ситуацию вокруг Крынок: "Очень кровавая. Россияне регулярно уничтожали и повреждали наши лодки, которые подвозили наших ребят и когда была эвакуация - на этом этапе были потери, а также когда переправляли боеприпасы. То есть они охотились регулярно за этими лодками. Бывало, что в день мы теряли 5-6 лодок. И мы понимаем, что они были не пустые. Россияне их уничтожали", - сказал Ступак.

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