Если бы не усилия украинских воинов на левобережье, значительная часть оккупантов была бы переброшена из Крынок, например, на Харьковское или другое направление, отметил аналитик.

Продолжается война в Украине, и военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявляет, что Силы обороны возле Крынок долгое время сдерживали огромное количество российских оккупантов, которые сейчас засели в лесу и ждут украинский десант.

По его информации, сейчас Крынки - почти полностью уничтожена территория, села больше не существует. Там нет ни одного уцелевшего здания и даже руины, которые есть, невозможно использовать для расположения позиций. Россияне сейчас находятся в лесу, между Крынками и трассой 2206, но не могут фактически зайти на эту локацию и контролировать ее.

Как отмечает Коваленко, когда группы противника выходят из леса на Крынки, то оказываются на открытой территории - они, как на ладони. Говорится, что с правого берега это - доминирующие высоты, откуда по оккупантам ВСУ "отрабатывают", в том числе FPV-дронами и продолжают сохранять огневой контроль над Крынками.

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"Это на самом деле - серая зона", - отмечает аналитик. По его мнению, оккупанты находятся в лесу на случай высадки десанта Сил обороны Украины - чтобы его остановить.

"Мы знаем, где они находятся. По противнику постоянно наносятся удары. Они продолжают нести потери. Они настолько напуганы после Крынок, что, не контролируя их, не могут оставить их в покое. Но в самом лесу останутся много уничтоженных оккупантов", - говорит Коваленко.

По его словам, когда появилось первое медийное внимание к Крынкам - с возникновением там плацдарма ВСУ, там насчитывалось 64 тыс. российских солдат, в частности группировки "Днепр". За это время группировка врага там постоянно пополнялась и реформировалась, противник накапливал силы. "К ним добавили группу "Восток"... Сейчас их более 120 тысяч", - говорит Коваленко.

На этом направлении, по данным аналитика, оккупанты создали даже три тактические группы, которые одновременно действовали против ВСУ со стороны населенных пунктов Казачьи Лагеря и Корсунка, а также - трассы 2206 - через лес на Крынки. Коваленко обращает внимание, что враг сконцентрировал столько сил для одного - вернуть контроль над этой локацией.

"Даже Путин обращал на это личное внимание - распространялся фейк в феврале 2024 года, что якобы Крынки уже вернулись под контроль оккупантов. Это потому, что там был сконцентрирован большой ресурс (россиян, - УНИАН), который сковывался", - считает Коваленко. Как утверждает эксперт, указанная масса оккупантов была сконцентрирована на левобережье, чтобы сдерживать расширение плацдармов в Крынках и тому подобное. "Представим, что этот ресурс противника, например, тысяч 30 или 40, появился бы в Белгородской области - дополнил бы группу войск "Север"...", - говорит аналитик.

По его словам, если бы не усилия ВСУ на левобережье, значительная часть российских войск была бы переброшена противником из Крынок, например, на Харьковское или другое направление, где из-за этого могла сложиться плачевная ситуация. Поэтому Коваленко считает, что Крынки выполнили свою очень важную задачу, "конечно, ценой жизней". Но, как подчеркивает эксперт, каждая жизнь украинского военного на левобережье спасла десятки, а может сотни жизней его побратимов на других направлениях.

"Это огромная цена, но это - цена войны. Именно так побеждают на войне, к сожалению. За счет жизней или территорий", - отмечает обозреватель.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит внимания

Напомним, 16 июля в СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писали, что украинские военные были вынуждены отступить из села Крынки, которое расположено в Херсонской области на левом берегу Днепра. Говорилось, что в Крынках бои сместились на острова. Держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий. С октября 2023 года по конец июня 2024-го в Крынках Херсонской области пропали без вести 788 военных.

В Силах обороны Юга Украины официально подтвердили, что оставили определенные позиции, в частности, в районе села Крынки, но в населенном пункте в результате длительного огневого воздействия россиян, позиции ВСУ разрушены до основания. Говорится, что Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности, в районе населенного пункта Крынки.

Однако, действительно большинство основных позиций украинских войск в селе Крынки в результате интенсивного, комбинированного и длительного вражеского огневого воздействия, разрушены до основания. Добавляется, что село также практически полностью уничтожено вражескими обстрелами.

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