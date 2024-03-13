За сутки на левом берегу стало более чем на четыре десятка оккупантов меньше.

На левобережье Херсонщины российские солдаты продолжили попытки выбить украинских защитников с занимаемых позиций, но понесли потери и отошли.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, за сутки противник предпринял три попытки проведения штурмовых действий. "Группами до отделения, без поддержки бронетехники оккупанты продолжают попытки свернуть наши плацдармы. Неся потери, возвращаются на исходные позиции", - рассказали в ВСУ.

Отмечается, что в этой операционной зоне продолжается контрбатарейная борьба, Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток украинские военные получили подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 41 оккупанта, пушку, 10 единиц автомобильной техники, 5 лодок. Также уничтожено 4 наблюдательных пункта противника.

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"Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили", - добавили в Силах обороны.

В то же время российские войска не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, обильно применяют ударные дроны различных типов. В частности, в течение боевых суток оккупанты не прекращали террор мирного населения прифронтовых регионов, применив 24 FPV-дрона, 4 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросив с БпЛА других модификаций 9 осколочных боеприпасов.

Также враг 6 раз обстрелял из артиллерии Херсон, под артиллерийскими обстрелами оказались Берислав, Одрадокаменка, Станислав, Крещеновка, Дудчаны, Днепровское, Золотая Балка, Янтарное, Львовское, Садовое, Тягинка, Чайкино на Херсонщине. В результате этих артиллерийских обстрелов ранены два гражданских лица, огнем артиллерии повреждены около десятка многоэтажек, административное здание и хозяйственное сооружение, частные дома, гараж и трактор.

Говорится, что с целью демонстрации огневого контроля оккупанты обстреляли акваторию Очаковской и территорию Куцурубской общин на Николаевщине. В результате артиллерийских обстрелов повреждены жилые дома в Дмитровке.

Также, в течение суток один гражданский получил ранения вблизи села Андреевка Херсонской области в результате детонации противопехотной мины "Лепесток".

Левобережье Херсонщины: что произошло ранее

За предыдущие боевые сутки на левом берегу Днепра украинские защитники отминусовали более полусотни российских захватчиков и много техники. В частности, получено подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 53 оккупанта, 5 пушек, 4 минометы, 2 ударных дрона "Ланцет", автоматизированный комплекс радиоразведки "Таран" и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Пущено на металлолом 8 единиц автобронетехники и 3 лодки оккупантов, уничтожено полевой пункт боеснабжения и наблюдательный пункт.

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