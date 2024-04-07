Буданов отмечает, что такие обвинения российских властей имеют целью еще больше усилить ненависть к Украине.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов полностью отрицает обвинения российских властей в причастности Украины к терактам на территории России.

Так, комментируя обвинения Украины в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье в интервью немецкому телеканалу ARD, он назвал это "абсолютно абсурдным обвинением", имеющим целью еще больше усилить ненависть к Украине.

Глава ГУР также отрицает причастность Украины к подрыву газопровода "Северный поток".

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"Я более чем уверен, что ни один из чиновников в Украине не мог иметь к этому никакого отношения, даже физического. И я точно знаю, что такие приказы не отдавались ни одной службе", - заявил он.

В то же время Буданов отказался отвечать на вопрос о дальнейших перспективах войны. Прежде всего, по его словам, Украина должна была справиться с вызовами июня.

РФ находит в терактах на своей территории "украинский след"

22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холи" произошел теракт, в результате которого погибли более 130 человек, еще более 180 - пострадали.

В России сразу заявили, что Украина якобы виновата в террористической деятельности на территории России. Россияне настаивают, что нашли "украинский след" в теракте в "Крокусе" и требуют арестовать главу СБУ Василия Малюка.

В 2022 году взрывами были повреждены обе нитки газопровода "Северный поток-1", а также одна из двух ниток "Северного потока-2" в водах вблизи острова Борнхольм на востоке Дании. В октябре 2023 года в Польше заявили, что к подрыву газопроводов причастна РФ. Западные СМИ также писали об украинском следе в диверсии.

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