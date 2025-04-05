'Где здесь военные объекты?': Вилкул заявил, что РФ сознательно била по гражданским в Кривом Роге

Рядом нет также отделений полиции и даже ни одного объекта критической инфраструктуры, который мог бы заинтересовать россиян.

На месте ракетного удара России по Кривому Рогу не было никаких военных объектов, полиции или объектов критической инфраструктуры.

Об этом в эфире канала КИЕВ24 сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он напомнил, что в результате ракетного удара погибли 18 человек, среди них 9 детей, а еще один человек стал жертвой дроновой атаки на город ночью.

По состоянию на сейчас 19 пострадавших находятся в тяжелом и сверхтяжелом состояниях. Двух раненых детей перевезли в Днепр.

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Вилкул отметил, что Россия ударила по жилому кварталу Кривого Рога баллистической ракетой "Искандер" с кассетной боевой частью:

"18 человек погибли в результате ракетной атаки. Это был "Искандер" кассетный, который подрывается в воздухе, чтобы как можно больше людей погибло".

Также он добавил, что в городе много повреждений, в частности среди зданий жилого фонда. Впереди три дня траура по жертвам атаки. Оправданий россиянам нет, добавил он.

"Позади меня детская площадка. Где здесь военные объекты? База НАТО, наверное, база НАТО. Ни военных, ни даже полиции и объектов критической инфраструктуры (нет поблизости - УНИАН). Четко центр жилой инфраструктуры", - сказал Вилкул.

Удар по Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по Кривому Рогу. Удар пришелся на жилой микрорайон.

Российское минобороны подтвердило удар по украинскому городу, однако заявило, что "высокоточно" ударило по ресторану, где якобы проходило совещание украинских командиров и иностранных инструкторов.

Украинский Генштаб назвал слова россиян об ударе по "месту проведения военного совещания" в Кривом Роге "высокоточной" ложью.

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