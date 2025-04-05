Никаких свидетельств того, что на месте удара были военные, нет.

В криворожском ресторане, который был целью ракетного удара России, проходил форум представителей местной бьюти-индустрии, а также день рождения. Об этом сообщает расследовательская группа "Система" (проект "Радио Свобода").

После вчерашнего удара по Кривому Рогу российское Министерство обороны заявило, что это был "высокоточный удар", а его целью было "совещание командиров и западных инструкторов" в одном из ресторанов города.

По видео, опубликованным службами спасения и очевидцами, расследователи определили, что россияне ударили по жилому массиву около улицы Содружества. Там расположен только один ресторан – RoseMarine, ранее носивший название "Магелан". Местные телеграм-каналы изначально указывали старое название в первых сообщениях о ракетном ударе.

Видео дня

Расследователи "Системы" выяснили, что вчера в RoseMarine проходило мероприятие под названием Beauty Business Forum "Golden Snitch", которое организовал "Союз бизнеса Кривого Рога". Форум был анонсирован еще в феврале в телеграм-канале самого "Союза" и в ряде публичных городских каналов.

Представитель организатора подтвердил "Системе", что вчера в ресторане RoseMarine действительно состоялось мероприятие сотрудников бьюти-индустрии. По его словам, форум закончился еще до российского удара, и большинство участников успели разъехаться. Однако под российскую ракету все же попали две девушки-участницы форума.

Кроме того, как рассказал собеседник "Системы", одновременно с бьюти-форумом в ресторане проходил чей-то день рождения, на котором присутствовало много молодежи и детей.

Следует также добавить, что детская площадка, где российская ракета убила нескольких детей, находится в непосредственной близости от ресторана RoseMarine. Это также видно по видео с места трагедии.

Российский удар по Кривому Рогу: последние новости

Как писал УНИАН, ночью в Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после российского ракетного удара. По настоящее время подтверждена гибель 19 человек, включая 9 детей. Еще 68 человек получили ранения.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, российский удар повредил 34 многоквартирных дома, 6 учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушен частный дом. В том числе удар пришелся на детскую площадку.

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