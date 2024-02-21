По словам представителя ПС, не стоит надеяться на изношенность российского авиапарка.

Российские самолеты "теряют" бомбы на территории РФ до подлета в Украину. Впрочем, не стоит надеяться на то, что это свидетельствует об изношенности их авиапарка.

Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Укринформу, россияне имеют заводы, которые могут восстанавливать и продлевать ресурс старых самолетов.

"А то, что не долетает, – это их криворукость, возможно, ошибка, возможно, какие-то другие факторы повлекли то, что бомба сошла просто раньше, может, просто не хочется подлетать ближе и становиться целью для нашей ПВО? Так же Ту-95 ракеты пускают, и часто они падают в Каспийское море. Там много уже "плавает", видимо, по морю тех ракет, которые просто не сработали. Надеемся, что таких ракет будет все больше и больше. Возможно, из-за санкций, которые частично влияют и они недополучают какие-то запчасти, заменяют их каким-то другими компонентами, возможно, это влияет", - отметил Игнат.

Россияне "теряют" авиабомбы

В последнее время участились случаи, когда российские бомбы и ракеты не долетают до Украины и падают на русские деревни. Министерство обороны Великобритании проанализировало эти случаи и указало на возможную причину таких "промахов".

Российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области. Как сообщили в ASTRA, это произошло 21 января в районе хутора Ионовка. Тогда авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в водоеме. В результате сброса боеприпаса частично была повреждена плотина. В Минобороны РФ этот инцидент не комментировали.

1 февраля самолет РФ уронил авиабомбу над оккупированным городом Зимогорье в так называемой "ЛНР". Боеприпас, предположительно ФАБ-500, упал на улице Пархоменко. Жителей улицы эвакуировали. По словам собеседников издания, сегодня будет проходить осмотр и вывоз боеприпаса.

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