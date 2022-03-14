В то же время, в местах, где в результате боевых действий получили повреждения сети связи, продолжаются восстановительные работы.

В Украине критических проблем с доступом к интернету и телефонии не наблюдается – операторы и провайдеры предоставляют услуги электронных коммуникаций по всей стране.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что в местах, где в результате боевых действий получили повреждения сети связи, продолжаются восстановительные работы.

"Враг кое-где начал использовать средства радиоэлектронной борьбы – телефоны абонентов глушат с целью посеять панические настроения и хаос среди населения. Также, из-за повреждения волоконно-оптических линий связи существует проблема с мобильной связью и интернетом в Луганской области. Системы и сети восстанавливаются", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи отметили, что Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины согласовал с операторами порядок обмена информации о перемещении абонентов в пределах страны для целостного представления о миграционных потоках в Украине в условиях войны и оптимального перераспределения гуманитарной и другой помощи тем, кто в ней нуждается.

АО "Укртелеком" предоставляет услуги телефонии и интернет-доступа во всех областях, за исключением Черниговской. Специалисты компании ищут возможность восстановить услуги в Черниговской области, где они отсутствуют из-за повреждения сети во время боевых действий.

Средняя доступность районных узлов связи составляет 80%.

Снято ограничение скорости доступа к интернету для частных абонентов во всех областях, кроме Сумской. Приоритет доступа в интернет там предоставляется сервисам ВСУ, сил безопасности и обороны и социальной инфраструктуре.

Напомним, украинцев призывают не перегружать мобильные сети.

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