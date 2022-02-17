У Путина отмечают, что ситуация на линии разграничения "нагнетается".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об "усилении провокационных действий Киева вдоль линии разграничения на Донбассе за последние сутки".

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Кремль "знакомится с материалами СМИ по текущей ситуации на юго-востоке Украины, констатируя, что ситуация в этом регионе нагнетается".

"Мы слышим в течение последних суток сообщения о том, что, мол, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вместе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация", - заявил Песков.

Обострение на Донбассе

В течение суток пропагандистские российские СМИ активно распространяют фейки о якобы "обстрелах украинской армии". В то же время эскалацию на Луганщине начали контролируемые Россией боевики так называемой "ЛНР". В частности, в течение суток оккупанты 29 раз нарушили "тишину". Ранены военный и двое гражданских.

Утром, 17 февраля, на фоне военного напряжения на российско-украинском приграничье ситуация заметно обострилась и на Донбассе. По данным корреспондента УНИАН, нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.

Жильцов просят не выходить на улицы.

Также пресс-центр штаба ООС сообщил об обстреле оккупантами Станицы Луганской, во время которого снаряды попали в здание детского сада, в котором были дети.

По предварительной информации, двое гражданских получили контузии.

Половина населенного пункта осталась без электричества.

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