За время войны в Украине Кремль заменил командующих Восточным, Южным и Западным военными округами.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину увольнения среди высшего российского военного руководства — образец того, как Кремль обвиняет командующих в неспособности достичь поставленных им целей на поле боя.

Как говорится в отчете разведки Великобритании за 6 ноября, увольнения командующих - это попытка снять эту вину с высшего руководства РФ в глазах внутренней аудитории.

Как говорится в отчете, 3 ноября исполняющим обязанности группировки российских войск Центр, вероятно, был назначен генерал-майор Александр Линьков. Им заменили снятого в конце октября с должности генерал-полковника Александра Лапина, которого резко критиковали марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Видео дня

В британской разведке говорят, что это будет очередным увольнением среди высшего российского военного командования с начала полномасштабного вторжения РФ, если информация подтвердится. С начала года уже заменили командующих Восточным, Южным и Западным военными округами.

"Эти отставки — свидетельство того, как обвиняют высшее командование российской армии в неудачах по достижению целей на поле боя. Отчасти это, похоже, попытка снять эту вину с высшего руководства РФ в глазах внутренней аудитории", — считают британцы.

Война в Украине: актуальные данные

3 ноября 2022 года Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки наши воины в Донецкой и Луганской областях отразили вражеские атаки в районах 12 населенных пунктов.

За это же время авиация Сил обороны нанесла по противнику 21 удар. Под удары попали вражеская позиция средств противовоздушной обороны и районы сосредоточения вооружения и военной техники. Также были сбиты, в частности, 10 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

В Генштабе ВСУ позже поделились, что на нашей земле уже ликвидировали 1 442 вражеских беспилотников, 198 средств ПВО, 5 552 боевых бронированных машин и 2 734 танка. Кроме того, уничтожены приблизительно 74 тысячи врагов.

3 ноября разведка Британии раскрыла, сколько бронетехники РФ теряла в Украине каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: