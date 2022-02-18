Резников призвал жителей ОРДЛО не верить оккупационным властям о том, что ВСУ готовит наступление на них.

Кремль готовит обоснования для признания ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Алексей Резников заявил с трибуны парламента, выступая на Часе вопросов к правительству.

"Провокации не прекратятся. Кремль все равно готовит обоснование для признания ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии, независимо от того, будет ли он реализован, просто чтобы иметь этот вариант на столе", - сказал Резников.

Также Резников подчеркнул, что вчера вечером оккупационные власти распространили дезинформацию, что якобы Вооруженные Силы Украины уже готовятся к наступлению.

"В очередной раз подчеркиваю, что у нас нет намерения совершать никакие силовые действия в отношении ОРДЛО или Крыма. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем и не будем подвергать наших граждан опасности. Обращаюсь к жителям Луганска, Алчевска, Донецка, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь, ваш враг не Украина, а те, кто вроде бы прячется за вашими стенами. Не верьте слухам об украинском наступлении", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Минобороны вчера, 17 февраля, заявило, что российские СМИ искажают факты об обстреле детсада на Луганщине.

"Российская Федерация действует в свойственной ей манере. Грубо нарушает международное право, договоренности, цинично обстреливает детский сад и школу, а затем заполняет информпространство фейками, что это якобы украинская сторона. Этакая информационная тактика, если честно, учитывая, что ею пользовались еще НКВД - то есть прошло десятки лет, как она разоблачена. Впрочем, наше информационное преимущество в правде, которое к тому же подтверждается фактическими доказательствами", - прокомментировала информационное мошенничество российских медиа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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