Очевидцы в шоке не знали куда прятаться.

Появились жуткие кадры с камер наблюдения в окрестностях ТЦ Амстор, уничтоженного ракетным ударом рашистов.

На видео заметно, как после звуков взрыва, прохожий мужчина испугался и решил нырнуть в водоем. С ним была девушка, которая бежала со всех ног в противоположную сторону от взрыва.

Также с другого ракурса заметен дедушка с внуком: они быстро побежали прятаться за ближайшее дерево.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области. Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

В МВД Украины назвали количество пропавших без вести. Установить личности погибших очень трудно, ведь тела людей обгорели - придется делать ДНК-экспертизы.

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