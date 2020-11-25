24 ноября военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Вячеслав Минкин получил огнестрельное ранение в результате выстрела снайпера в пригороде Авдеевки. Вскоре в медучреждении он умер.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук требует от Российской Федерации расследовать убийство украинского солдата Вячеслава Минкина и наказать виновных.

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Как сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

В частности, в начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил российской стороне решительный протест относительно гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Вячеслава Минкина.

"Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействия в этом расследовании", - сказано в сообщении.

"Перемирие" на Донбассе

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Автор: Виталий Саенко