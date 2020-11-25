Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук требует от Российской Федерации расследовать убийство украинского солдата Вячеслава Минкина и наказать виновных.
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Как сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций.
В частности, в начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил российской стороне решительный протест относительно гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Вячеслава Минкина.
"Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействия в этом расследовании", - сказано в сообщении.
"Перемирие" на Донбассе
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- В частности, 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
- 30 октября в 00:28 оккупанты совершили обстрелы с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.
- 24 ноября от пули российского снайпера под Авдеевкой погиб старший солдат 72 ОМБр Вячеслав Минкин.
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