Это была колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Международный комитет Красного Креста (МККК) опроверг обстрел своего конвоя на Донбассе.

Об этом изданию РБК-Украина сообщил спикер делегации МККК в Украине Александр Власенко.

В организации подчеркнули, что в районе КПВВ "Счастье" их машины не было.

"Эта информация не соответствует действительности. Наших конвоев в указанном районе сегодня не было", - сказал он.

В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил в Facebook: "По уточненной информации, это были автомобили не Красного Креста, а колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев".

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, Залужный заявил, что оккупанты обстреляли КПВВ "Счастье", под огонь попал гумконвой Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории.

Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета, миномета 82 мм, гранатомета АГС-17. В результате обстрела никто не пострадал.

Обострение на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены два гражданских лица.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено сооружение детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома. Трое работников дошкольного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.

Вас также могут заинтересовать новости: