Также оккупанты обстреляли промзону.

Вечером во вторник, 20 февраля 2024 года, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Донецкую область. Под вражеским огнем оказался Краматорск.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, два взрыва прогремели около 20:00. Россияне ударили по промзоне и жилой застройке.

"Сейчас известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем. В который раз обращаюсь ко всем жителям области: эвакуируйтесь своевременно! Берегите себя!" – написал он.

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Удары РФ по Украине - последние новости

Утром 20 февраля на Сумщине в приграничной Новослободской сельской громаде Конотопского района российский дрон ударил по частному жилому дому. В результате атаки погибла семья из пяти человек. Дом был полностью разрушен.

17 февраля россияне ударили по Донецкой области. Враг обстрелял школу в Славянске и частный сектор в Краматорске. В результате российского удара в Славянске погиб человек. В Краматорске жертвами атаки стали три человека, в том числе 23-летний парень.

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