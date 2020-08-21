На Донбассе оккупанты разблокировали движение в КПВВ "Новотроицкое"

КПВВ "Станица Луганская" продолжает функционирование в штатном режиме с 7:00 до 20:00, а по состоянию на 12:00 КПВВ пересекло 1 тыс. 540 человек.

На Донбассе оккупанты разблокировали движение в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", заблокированным остается КПВВ "Марьинка".

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, КПВВ "Станица Луганская" продолжает функционирование в штатном режиме с 7:00 до 20:00, а по состоянию на 12:00 КПВВ пересекло 1 тыс. 540 человек.

"Также сегодня оккупанты разблокировали движение в КПВВ "Новотроицкое", на 12 часов на временно оккупированную территорию последовали 5 автомобилей и 79 человек, а на контролируемую территорию пропущено 2 автомобиля и 14 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заблокированным со стороны оккупантов остается движение в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка".

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КПВВ на Донбассе: правила пересечения

На время действия карантина в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения лицами без гражданства и иностранцами без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, который выдан страховой компанией, зарегистрированной на территории Украины, и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине.

"Стоит также учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для поступления в высшие учебные заведения по программе "Донбасс-Украина") будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", - отметили пограничники.

Уточняется, что для пересечения линии разграничения граждане допускаются со средствами защиты органов дыхания, а одновременно в КПВВ может находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

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Автор: Антонина Доломанжи