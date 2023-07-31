В море находятся снаряженные "Калибрами" надводный корабль и две подлодки.

Российские оккупационные войска наращивают присутствие ракетоносителей в Черном море. В понедельник, 31 июля, после перерыва в несколько дней враг вывел в море корабли, снаряженные "Калибрами".

"Днем на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель, а сейчас добавлен еще и подводный. Таким образом, наготове до 12 ракет типа "Калибр". Уровень ракетной угрозы очень высок", – сообщает оперативное командование "Юг".

Население просят быть бдительным, в случае необходимости перейти в укрытие. Отмечается, что Силы обороны начеку, но и последствия боевой работы могут быть опасными.

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Обновлено: По состоянию на 19:45 было известно, что на боевое дежурство в Черное море вышла еще одна подводная лодка. В ОК "Юг" отметили, что общий залп "Калибров" может достигать 16 ракет.

Ситуация в Черном море

Несколько дней ракетоносители в Черном море отсутствовали. В частности, по словам руководительницы объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, их не было и по состоянию на утро 31 июля.

При этом она подчеркнула: учитывая длительную паузу (отсутствия их на дежурстве) в пунктах базирования российские корабли готовы к выходу в море. Также Гуменюк добавила, что вражеские корабли могут запустить ракеты по Украине, находясь в бухтах.

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