У россиян нет времени, чтобы подготовить резервы, отметил эксперт.

Когда Вооруженные силы Украины освободят большую часть оккупированных территорий Харьковской области, они выйдут на границы Луганской области, чего российские войска сейчас всеми силами пытаются не допустить.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Российское командование будет стараться стянуть все, что можно туда (на Харьковское направление – УНИАН), для того, чтобы хоть как-то стабилизировать фронт, ситуацию и чтобы вообще понимать, что там происходит", – отметил он.

"Наше преимущество в том, что у них нет времени, чтобы сформировать резерв, оценить обстановку и направить его именно в те места, куда это необходимо. Пока что они хаотично пытаются направить резервы, и они не могут оценить обстановку, потому что она меняется ежечасно", – добавил эксперт.

Напомним. ранее сообщалось, что ВСУ освободили от российских оккупантов Купянск в Харьковской области.

Всего на Харьковском направлении украинские бойцы отвоевали у оккупантов 2,5 тысяч километров.

Вас также могут заинтересовать новости: