По поводу возможного недовольства Запада темпами контрнаступления главный разведчик отметил, что Украина воюет "не для партнеров".

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал заявления о "медленном контрнаступлении" Украины и подчеркнул, что главное, что украинские защитники несмотря ни на что движутся вперед.

"Приближаемся. Есть определенные замедления. Иногда по субъективным причинам, иногда по объективным причинам. Ну, это нормально, но мы двигаемся вперед и даже то, что вы сейчас упомянули, многие говорят "медленное наступление". Смотрите, сама формулировка: вы же сами говорите "медленное", но "наступление". Это же не медленное отползание назад, это медленное наступление, но вперед", - подчеркнул разведчик во время интервью ТСН.

Также Буданов прокомментировал заявления в информационном пространстве о том, что западным партнерам могут не нравиться темпы контрнаступления в Украине. Он подчеркнул, что не понимает, "почему кому-то должна нравиться или не нравиться наша война".

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"Это понятно, я тоже хотел бы немножко большего возможно, но что есть, то есть", - отметил председатель ГУР.

По поводу того, согласовывала ли Украина темпы и цели контрнаступления с союзниками Буданов сказал, что "мы точно воюем не для партнеров".

Украинское контрнаступление и реакция Запада

Как сообщал УНИАН, во второй половине лета все чаще в западной прессе появлялись статьи о медлительности контрнаступления Украины.

Так, издание Bloomberg писало, что европейские союзники Украины обеспокоены крайне медленными темпами украинского контрнаступления. Они опасаются, что при отсутствии значительного прогресса до наступления зимы США могут прекратить активную поддержку Украины, а Европа не способна обеспечить Киев всем необходимым.

В то же время украинское военное командование отвергало все обвинения, отмечая, что главное в этих сложных условиях - то, что контрнаступление медленно, но продвигается.

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