Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы увеличить запасы для контрнаступления Украины против России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что Япония рассматривает возможность поставки в США 155-мм артиллерийских снарядов в соответствии с соглашением 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами в рамках их давнего альянса в области безопасности.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры в Токио с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой. После встречи Остин похвалил Японию за нелетальную военную поддержку, которую она оказала Украине, и сказал, что дополнительная помощь будет приветствоваться.
При этом в публикации указывается, что количество снарядов и сроки поставок на данный момент неизвестны. В заявлении Министерства обороны Японии говорится, что оно еще не приняло окончательного решения о поставках.
Тем временем украинские войска используют более 90 000 патронов калибра 155 мм в месяц.
Вооружение для Украины из Японии - что сообщалось
Ранее Reuters сообщал, что Япония нашла способ помочь Украине с вооружением, не нарушая при этом собственное законодательство, запрещающее поставки оружия в страны, находящиеся в состоянии войны.
Тогда шла речь о том, что США будут закупать у Японии тринитротолуол, необходимый для производства артиллерийских снарядов, которые будут переданы Украине.