Отмечается, что Япония рассматривает возможность поставки 155-мм артиллерийских снарядов в США.

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы увеличить запасы для контрнаступления Украины против России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Япония рассматривает возможность поставки в США 155-мм артиллерийских снарядов в соответствии с соглашением 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами в рамках их давнего альянса в области безопасности.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры в Токио с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой. После встречи Остин похвалил Японию за нелетальную военную поддержку, которую она оказала Украине, и сказал, что дополнительная помощь будет приветствоваться.

При этом в публикации указывается, что количество снарядов и сроки поставок на данный момент неизвестны. В заявлении Министерства обороны Японии говорится, что оно еще не приняло окончательного решения о поставках.

Тем временем украинские войска используют более 90 000 патронов калибра 155 мм в месяц.

Вооружение для Украины из Японии - что сообщалось

Ранее Reuters сообщал, что Япония нашла способ помочь Украине с вооружением, не нарушая при этом собственное законодательство, запрещающее поставки оружия в страны, находящиеся в состоянии войны.

Тогда шла речь о том, что США будут закупать у Японии тринитротолуол, необходимый для производства артиллерийских снарядов, которые будут переданы Украине.

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