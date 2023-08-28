В то же время в ISW отмечают. что последующая серия российских оборонительных позиций может быть защищена менее сильно, чем позиции, через которые украинские войска уже прошли.

Украинские Силы обороны продолжают продвижение на юге, прорываясь сквозь российскую оборону. Аналитики американского Института изучения войны проанализировали состояние российской обороны на юге и спрогнозировали, ускорится ли темп украинского контрнаступления.

Так, аналитики отмечают, что украинские войска продвинулись в районе границы на западе Донецкой и на востоке Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области

По свидетельствам бойцов ВСУ, в районе Роботино существует система взаимосвязанных российских траншей, блиндажей и ограниченных подземных туннелей, которые позволяют российским войскам легко передвигать личный состав, вооружение и боеприпасы с разных тактических позиций вдоль фронта, а между ними простираются противотанковые рвы и минные поля.

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Кроме того, все "нераскопанные" территории вокруг этих подготовленных оборонительных позиций сильно заминированы и российские войска проложили между ними узкие незаминированные пути, позволяющие добраться до огневых позиций. Боец ВСУ, на которого ссылаются аналитики, не уточнил, прошли ли украинские войска через самые плотные минные поля, но предположил, что украинским силам все же придется постепенно разминировать территории, прежде чем продвигаться дальше.

В то же время аналитики отмечают, что остается неясным, как будет развиваться следующий этап боевых действий

"Ранее ISW подсчитала, что районы рядом со следующим уровнем подготовленных российских оборонительных позиций могут быть менее заминированы, чтобы дать российским силам, действующим к северу от этих позиций, возможность отступить", - говорится в отчете.

Отмечается, что ВСУ сейчас находятся в пределах досягаемости следующей серии российских оборонительных позиций, которая, судя по всему, состоит из относительно более непрерывного комплекса противотанковых рвов и противотанковых заграждений "зубы дракона", за которыми расположены российские боевые позиции, аналогичные предыдущим.

"Взаимосвязанные системы траншей и блиндажей, которые описал украинский солдат, являются результатом многомесячной российской подготовки, и неясно, распространили ли российские войска эту систему на последующие серии оборонительных позиций дальше на юг", - сообщают в ISW.

Аналитики отмечают, что отсутствие наблюдаемых незадействованных российских сил в этом районе может указывать на то, что последующая серия российских оборонительных позиций может быть защищена менее сильно, чем позиции, через которые украинские войска уже прошли. Тем не менее, следующий российский оборонительный рубеж, по их мнению, все еще может создать серьезные проблемы для украинского наступления.

Ситуация на юге - что известно

Ранее СМИ со ссілкой на одного из командиров ВСУ сообщали, что Силі обороны прорвали самую сложную линию российской обороны на юге и теперь смогут продвигаться быстрее.

Несколько дней назад ВСУ прорвали оборону РФ на Запорожье. Бойцы 47-й бригады Вооруженных сил Украины заявили, что освободили село Роботино в Запорожской области, и теперь ВСУ приблизились ко второй линии обороны российских оккупантов в районе Роботино.

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