Под плотным огнем российской авиации и артиллерии украинские войска продолжают сдерживать наступление оккупантов.

В течение минувших суток российские захватнические войска предприняли безуспешные попытки наступления на Купянском направлении и пытались вернуться на утраченные позиции на Донетчине и Запорожье. Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения с врагом.

Так, на Купянском направлении российские оккупанты безуспешно пытались наступать в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области.

Кроме того, на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии россиян украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области, а на Марьинском - в районе Марьинки Донецкой области.

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По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении враг безуспешно попытался восстановить утраченное положение в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области, на Шахтерском - в районе западнее Старомайорского Донецкой области, а на Запорожском - в районе восточнее Работиного Запорожской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Война в Украине - последние новости

По данным аналитиков американского Института изучения войны, в течение 13 августа украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в западной части Донецкой - восточной части Запорожской области и в западной части Запорожской области.

В то же время, сразу несколько российских источников заявили 12 августа, что российские оккупанты отошли из Урожайного, которое расположено на границе Донецкой и Запорожской области. Впоследствии, 13 августа, многие российские источники уже опровергли эти утверждения.

Аналитики ISW пока не подтверждают полного вывода российских войск из Урожайного. По их данным, россияне, вероятно, занимают позиции, по крайней мере, в южной части населенного пункта.

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