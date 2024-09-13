По его словам, действия противника пока незначительны.

Российские войска пытаются провести "какой-то тип контрнаступления" в Курской области, где сейчас ВСУ удерживают значительные территории.

Об этом сообщил представитель Пентагона генерал-майор США Пэт Райдер во время брифинга заявил, что действия противника на этом этапе незначительны, однако Штаты следят за ними.

Кроме того, он прокомментировал, связано ли наступление РФ на Курщине с получением баллистических ракет от Ирана. По словам Райдера, США пока не видели использования оккупантами этого вооружения, но можно ожидать, что это случится "в относительно недалеком будущем".

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Бои в Курской области

Издание Forbes сообщило, что российский диктатор Владимир Путин приказал оккупантам отбить Курскую область до 1 октября. В частности уже в среду российские войска начали контратаку вдоль западного края украинского выступления. В Институте изучения войны отметили, что россияне перешли к контратакам в Курской области. Сейчас ситуация в регионе является нестабильной. По словам Зеленского, пока все идет по плану Украины.

СNN писал, что смелое наступление Украины на Курскую область изменило правила игры в войне. Москве пришлось отвести тысячи солдат с оккупированной украинской территории, чтобы противостоять угрозе. Путин был вынужден ввести призывников, нарушив свое обещание не использовать их на передовой.

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